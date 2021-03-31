Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве начал работу Совет предпринимателей. Об этом 31 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Совет представляет из себя новый совещательно-консультационный орган, созданный для взаимодействия бизнес-сообщества с городскими властями. Ожидается, что благодаря нему предприниматели смогут напрямую обсуждать с мэрией столицы меры поддержки и ключевые вопросы в работе малого и среднего бизнеса, а также лично участвовать в выработке решений. Голосование за кандидатов в нынешний состав проводилось в феврале. Всего поступило более 430 тыс. голосов.

«В совет вошли 128 предпринимателей, которые представляют разные отрасли городской экономики — торговлю, туризм, общественное питание, промышленность, креативные индустрии, современные технологии и другие. Вместе мы будем работать над дальнейшим улучшением бизнес-климата, развитием деловой среды, донастройкой действующих и выработкой новых мер поддержки», — заявила вице-мэр.

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