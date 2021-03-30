Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Белый дом выделит более $596 млн на гуманитарную помощь гражданам Сирии, сообщил 30 марта госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter.

Отмечается, что средства будут предоставлены в ответ на сирийский кризис. Также уточняется, что гумпомощь получат примерно 13,4 млн жителей Сирии и 5,6 млн сирийских беженцев в Ливане, Иордании, Турции, Ираке и Египте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истинной целью стран Запада в Сирии является безнаказанное разграбление национальных богатств и природных ресурсов республики, а их действия в регионе не имеют ничего общего с войной против терроризма. Об этом сообщается в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, опубликованном 4 марта.

В заявлении также отмечено, что контролируемый США и подшефными им боевиками лагерь беженцев «Эр-Рукбан» фактически превращен в «конвейер» по подготовке экстремистов.