Москва, , 19:47 — REGNUM Сокращения штата сотрудников в период пандемии COVID-19 затронули 40% российских СМИ, 44 региональных издания были вынуждены прекратить работу. Об этом свидетельствуют обнародованные 30 марта результаты исследования Союза журналистов России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Сообщается также, что больше пятой части заработной платы в пандемию потеряли 17,5% журналистов, а полностью избежать понижения зарплат удалось лишь 1,8% медиа.

Около трети участников исследования сообщили о снижении тиражей и количества эфирного времени. Пандемия также сказалась на рекламных доходах — 86,4% редакций сообщили о сокращении числа рекламодателей и урезании ими бюджетов.

Треть опрошенных СМИ также привлекали новые источники финансирования в минувшем году. Самыми распространёнными из них стали гранты, пожертвования и государственные контракты. 1,7% редакций пришлось брать кредиты.

Поддержку от региональных властей в связи с пандемией получила почти треть редакций, а 35,2% изданий воспользовались мерами господдержки после включения СМИ в перечень отраслей, пострадавших от COVID-19.

Как уточнили в пресс-службе Союза журналистов, всего в исследовании приняли участие около 400 журналистов из всех регионов страны — преимущественно сотрудники печатных изданий и интернет-СМИ.