Москва, , 07:20 — REGNUM Прием заявок на субсидии и гранты для экспортеров начался в Москве. Об этом 31 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Период подачи документов продлится до 30 апреля 2021 года. Меры финансовой поддержки позволят возместить предпринимателям до 12,5 миллиона рублей расходов на перевозку и реализацию продукции на зарубежных рынках. В эти затраты включено патентование, сертификация и адаптация продукции, а также сертификация систем менеджмента. Что касается гранта, то он может составить 10% от выручки по экспортным контрактам, поставленным на учет в кредитных организациях, но не более 10 миллионов рублей или 50% от суммы налогов, уплаченных в бюджет города.

Раньше получить грант было возможно лишь при наличии уже исполненного экспортного контракта на сумму не менее 6 млн рублей, который снят с учета кредитной организацией не ранее двух последних лет. Теперь же предприниматели смогут получить экспортный кешбэк по долгосрочным контрактам, обязательства по которым носят непрерывный характер ещё до их полного исполнения.

«Стимулирующие меры, безусловно, помогают предпринимателям развиваться и улучшать свои финансовые показатели. А увеличение доходов бизнеса означает рост налоговых отчислений в бюджет. В прошлом году общая сумма субсидий и грантов, одобренных экспортерам, увеличилась почти до 500 миллионов рублей. В том числе благодаря поддержке города объем несырьевого экспорта московских компаний за год вырос на треть и достиг примерно 40 миллиардов долларов. И это несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру на фоне пандемии», — сказала Сергунина.

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