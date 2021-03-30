Вологда, , 19:40 — REGNUM В Вологодской области режим повышенной готовности продлили до 26 апреля. Об этом заявил губернатор региона Олег Кувшинников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Угроза заражения сохраняется, мы продолжаем бороться и сохранять ряд ограничений. Сейчас наша главная задача — сохранить контроль над ситуацией до тех пор, пока не будет завершен основной этап вакцинации», — заявил Кувшинников.

По-прежнему в Вологодской области запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, залы театров и кинотеатров могут быть заполнены не более чем на 75%.

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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Вологодской области было выявлено 90 случаев COVID-19. Моногоспитали региона загружены в среднем на 60%.