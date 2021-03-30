Москва, , 19:37 — REGNUM Во вторник, 30 марта, в Москве прошла пресс-конференция, посвященная запуску проекта"Волонтерство как стажировка». Проект создан для желающих попробовать свои силы в добровольческих организациях. В рамках пресс-конференции, посвященной запуску спецпроекта, эксперты представили актуальные задачи, которые готовят для платформы профстажировки. рф, и рассказали, чем привлекательна для студентов работа в НКО. Спецпроект объединит кейсы ведущих НКО страны для организации студенческих стажировок. «Профстажировки 2.0» — совместный проект «Общероссийского народного фронта» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Менеджер управления по развитию студенческих инициатив Университета ИТМО Алена Тарасова рассказала о нескольких кейсах, которые студенты выполнили на добровольных началах. Например, создали систему, которая позволила автоматизировать процесс организации донорских акций и упростить форму регистрации. Еще один проект — приложение для слепых, позволяющее им читать, поскольку не все книги подлежат оцифровке, их нужно предварительно обрабатывать, чтобы система правильно расставляла паузы.

«Сейчас наши студенты работают и стажируются на базе двух приютов для животных, где разрабатывают приложения, чтобы люди могли находить питомцев, становиться их опекунами и помогать самому приюту. Мы помогали организации «Опека» разработать сайт для отправки благотворительных посылок пожилым людям. Двух наших студентов взяли на оплачиваемую стажировку в Gaodi, а после они получили работу в этой компании. В ноябре мы привели краткосрочные стажировки на базе 14 некоммерческих организаций, где обучали студентов аналитике и работе с партнерами. Мы очень заинтересованы в этом спецпроекте и будем подключать наших партнеров, чтобы они размещали свои кейсы на платформе», — отметила Алена Тарасова.

Начальник управления учебно-воспитательной работы Рязанского государственного университета им. С.А.Есенина Юлия Завертяева отметила, что пандемия стала движущей силой, которая мобилизовала общественность на добровольческую деятельность.

«В частности, у нас в регионе был создан call-центр для помощи гражданам, находящимся в группе риска. Для работы в нем мы сформировали корпус волонтеров из студентов нашего вуза. В дальнейшем многие из них продолжили волонтерскую деятельность в некоммерческой организации «Забота и милосердие», — отметила Юлия Завертяева.

Директор волонтерского центра Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.Ломоносова Валентина Крылова также заявила, что поддерживает спецпроект, формат которого полезен и некоммерческим организациям, и волонтерским центрам.

«Наша активистка проходила практику в организации «Есть выход». Вместе с другими добровольцами она получала навыки в организации отдыха для людей с особыми потребностями. Также наши волонтеры были привлечены к подготовке спортивных и творческих соревнований международного инклюзивного фестиваля «Содружество», — отметила Валентина Крылова.

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