Минск, , 19:33 — REGNUM Ответные санкции введены властями Белоруссии в отношении тех стран, которые ранее ввели антибелорусские санкции, сообщили 30 марта в пресс-службе президента республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Белоруссии президент страны Александр Лукашенко 30 марта подписал указ № 128 «О применении специальных мер».

«Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале страны ЕС и США ввели новые санкции в отношении Белоруссии.

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