Бишкек, , 19:32 — REGNUM Мэрия Бишкека распорядилась закрыть детские площадки во всех столичных торговых центрах с 1 апреля. Об этом заявила вице-мэр Айжан Чыныбаева на брифинге сегодня, 30 марта.

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По словам чиновницы, такое решение принято городскими властями из-за ухудшения эпидемиологической ситуации — за последние два дня в столице Киргизии выявили еще 154 человека, заболевших COVID-19.

При этом она отметила, что муниципалитет ввел такие ограничения временно, и если ситуация с числом заразившихся коронавирусом улучшится, то детские площадки разрешат открыть уже через две недели.

Также вице-мэр посетовала на то, что столичный общественный транспорт переполнен, и многие пассажиры автобусов, троллейбусов и маршруток не носят маски.

«Поэтому проводим рейды не только в торговых центрах, но и в общественном транспорте», — резюмировала Чыныбаева.