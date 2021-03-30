30 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Общественная жизнь, как и медийная сфера, на Крымском полуострове всё больше превращается в дешёвую разновидность «Дома-2». После того патриотического заряда подобное выглядит не просто странно, но гадко.

Платон Беседин, , 21:26 — REGNUM Интерес к Крыму будет лишь нарастать. И внимание к нему станет только увеличиваться. «Запомните этот твит». Потому что мы входим в решающую фазу. Именно так.

Балаклава Марина Каширская © ИА REGNUM

Хотя в определённый момент вдруг кто-то решил, что самое главное уже сделано. Крым возвращён в Россию. Важнейшее событие в новой истории произошло. Однако, как бы сейчас это ни прозвучало, вернуть было легче всего. Не в плане тактики и планирования — нет, конечно, но в контексте чаяний и настроя людей.

Дальше нужно было уровень торжества сохранить, а ещё внятно осмыслить произошедшее. К сожалению, во многом ни то, ни другое должным образом реализовать не удалось. Мы так и не смогли, к примеру, зафиксировать в массовом сознании, почему воссоединение Севастополя и Крыма с Россией — священный день, и только так его воспринимать нужно. А от этого отталкиваться в том, что делать дальше.

И те семь лет, что прошли после большой даты — в масштабах истории это ничто. Люди только начинают распробовать происходящее на вкус.

В последнее же время фиксируется возросший интерес журналистского сообщества к ситуации на полуострове. Нет, безусловно, он был всегда, этот интерес. С Крымом иначе быть и не может. Но тут, что называется, копают и роют. Уж не знаю, застройка ли уникального парка в Форосе тому способствовала. Раз шум дошёл аж до президента — и Песков как-то прокомментировал.

Так что либеральные (понятие условное, но что делать?) СМИ активизировались. И фонтанируют разоблачениями — реальными и так себе. Что-то выходит даже забавно. Как, например, «делегация из Китая», которая на деле оказалась рыночными торговцами.

Балаклава Марина Каширская © ИА REGNUM

Однако и сам Крым не отстаёт, щедро подкидывая инфоповоды. Причём к коррупционным историям уже все привыкли, а потому полуостров поставляет уж совсем дикости. Ну, вроде дебоша вице-премьера Евгения Кабанова в самолёте. Или матерящегося министра культуры Арины Новосельской.

А вот и относительно свеженькое, что называется, подъехало — обсуждаемое. Знаковая персона в крымской медиаповестке Олег Крючков сделал любопытное интервью с общественницей, чьё имя недостойно упоминания. Но стоит отметить, что даму эту, прибывшую из Киева, обвиняли в «распиле денег» и оказании эскорт-услуг. Вообще обвиняли её, чего уж скрывать, во многих печальных вещах. Однако она и сама умеет бить других — оттого швырнула в адрес едва ли не главного общественника Крыма Александра Талипова обвинения в сексуальных домогательствах. Не только по отношению к себе, но и к девочке-инвалиду (абсолютная грязь, говорю же!). Досталось и другому общественнику — Александру Горному, публикующемуся, как правило, на страницах «Эха Москвы».

Такой вот сексуальный скандал в соответствии с мировыми трендами. Только вместо Харви Вайнштейна — Александр Талипов, о котором вы, наверное, и не слышали. Теперь знаете. Так себе рокировка, конечно.

И можно было не говорить об этом — для чего? Ведь порядком уже тошнит от всех этих общественников, которые бегают от одного чиновника к другому, от застройщика к застройщику, шантажируют, выбивают контракты, работают как «сливные бачки» и баламутят народ. Вообще очень часто — не в обиду настоящим — слово «общественник» отдаёт на полуострове чем-то вроде эскорта (речь не о всех, безусловно!). И ещё больше тошнит от вечно сменяющихся крымских управленцев, которые напоминают памятники из известной шутки Задорнова. Те памятники, которым меняют лишь головы, дабы не заморачиваться. Вот и у этих крымских чинуш меняются только лица, но не суть. Ибо всё, как у Салтыкова-Щедрина — «продавай Россию, продавай как можно быстрее». И это не общие слова, а наболевшее.

Александр Талипов Facebook Александра Талипова

Так для чего говорить о заявленном? Да потому, что вырождение доходит до критических форм. Вот и секс-дрянь подоспела. Это в такое мутировало священное действо воссоединения? Смотрят на это люди с «материка» и думают: на подобное идут наши деньги, наши налоги? Это крымчанам аэропорт строят, пока у нас дороги тут нет? Чтобы они там в эскорте и «желтухе» упражнялись? Чтобы российские миллионы делили? Для этого возвращение состоялось?

Нет, конечно, не для этого! Объясните всем наконец, а лучше покажите! Не для того возвращались! А мчали на Родину, чтобы сделать её лучше. Шли, чтобы принести новое, искреннее, верящее, а получилось…

Хм, нет, ещё, ясное дело, посмотрим, что получилось, но пока что, определённо, надо собраться, а не устраивать цирк с озабоченными конями и лошадьми. Потому что общественная жизнь, как и медийная сфера, на полуострове всё больше превращается в дешёвую разновидность «Дома-2». Чего-чего, а уж этого Россия от Крыма точно не ждёт. После того патриотического заряда подобное выглядит не просто странно, но гадко. Вроде бабочки, обратившейся в мерзкого слизня.