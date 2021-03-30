Скопье, , 19:34 — REGNUM Глава македонской партии «Левица» Димитар Апасиев 29 марта отреагировал на своей странице в социальной сети Facebook на соглашение оппозиции и правительства о переноси переписи населения на осень в связи с эпидемиологической ситуацией.

Димитар Апасиев «После победы в первом раунде общественное давление должно сохраниться, чтобы добиться изменения и методологии ведения переписи, чтобы новый закон был принят на основе политического консенсуса».

Несколько дней назад «Левица» запустила кампанию «Не открывай дверь» против проведения переписи в периoд пандемии COVID-19.

По словам Апасиева, ни одно государство в мире не ведет переписи эмигрантов, и целью переписи является лишение македонцев статуса конституирующей нации.

Перепись населения Северной Македонии ведется параллельно в стране и за ее пределами. Эмигранты начали регистрироваться в онлайн-формате 1 марта этого года. В самой стране перепись должна была начаться 1 апреля, однако теперь перенесена на 5 сентября.

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