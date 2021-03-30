Бишкек, , 19:30 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение об освобождении Джамили Джаманбаевой с поста заместителя генерального прокурора республики. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что заявление об уходе в отставку Джаманбаева подала сама. Причины, по которым она решила уйти в отставку, в администрации президента не озвучили.

Джамиля Джаманбаева проработала на этой должности два года и одиннадцать месяцев.

Вместо нее пост заместителя главы генеральной прокуратуры занял Рысбек Альчиев, который ранее работал прокурором Свердловского района столицы Киргизии.