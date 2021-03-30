Москва, , 19:30 — REGNUM Сейчас крупные федеральные НКО — это уже огромные корпорации, которые имеют представительства практически во всех регионах страны, отметил заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Алексей Кривицкий, выступая на пресс-конференции, посвященной запуску проекта"Волонтерство как стажировка».

«Это огромное количество сотрудников, которые работают как на местах, так и на федеральном уровне. Не важно, откуда родом человек и где он находится. Если у него есть возможности и желание, мы готовы предоставить места для рабочих стажировок не только на вакансии исполнителей, но и на руководящие должности», — считает он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект создан для желающих попробовать свои силы в добровольческих организациях. В рамках пресс-конференции, посвященной запуску спецпроекта, эксперты представили актуальные задачи, которые готовят для платформы профстажировки. рф, и рассказали, чем привлекательна для студентов работа в НКО. Спецпроект объединит кейсы ведущих НКО страны для организации студенческих стажировок. «Профстажировки 2.0» — совместный проект «Общероссийского народного фронта» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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