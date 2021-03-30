Ростов-на-Дону, , 19:29 — REGNUM В Ростовской области возбуждено очередное уголовное дело по факту выдачи аварийного жилья сиротам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 30 марта.

В превышении должностных полномочий подозревают работников администрации Родионово-Несветайского района. Как полагают следователи, чиновники с 2013 года по 2017 год купили жилые помещения для льготников. Однако строительно-техническое обследование выявило, что квартиры «находятся в аварийном состоянии и непригодны для проживания людей, поскольку угрожают их жизни и здоровью».

Следствие продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что это не первое уголовное дело по факту выдачи непригодного жилья донским сиротам.

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