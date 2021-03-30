Нижний Новгород, , 19:29 — REGNUM Представители общественного движения «Городские проекты» предлагают властям Нижнего Новгорода сэкономить 46 млрд рублей, проложив трамвайные пути по трем маршрутам, на которых планируют построить новые ветки метро, пишут региональные СМИ.

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По их подсчетам, стоимость строительства станций метро «Варя», «Сенная» и «Оперный театр» и прокладывание между ними рельсов обойдется бюджету в 50 млрд рублей, а если вместо них провести трамвайные линии, то затраты составят лишь 4 млрд рублей.

В качестве аргумента в пользу своего предложения активисты приводят тот факт, что только проектирование трех станций нижегородского метро будет стоить 1,35 млрд рублей.

На эти деньги, как отмечают эксперты, можно построить новую ветку трамвая в Щербинки или в 7-й микрорайон Сормова, или вернуть трамвай на Канавинский мост, возродив один из самых востребованных маршрутов общественного транспорта.

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