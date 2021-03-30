Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Американская компания Apple решила вновь отказаться от проведения ежегодной конференции разработчиков WWDC в формате публичного мероприятия и вместо этого провести полностью виртуальную встречу в 2021 году, сообщается на сайте конференции.

В последние годы конференция Apple WWDC проходит в Сан-Хосе (США, штат Калифорния). Но в июне 2020 года компания отменила массовое публичное мероприятие из-за пандемии коронавируса. За год ситуация не сильно улучшилась и конференцию 2021 года также решили провести в онлайн-формате.

Мероприятие пройдет с 7 по 11 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, традиционно на этих мероприятиях Apple представляет новые версии операционных систем iOS, macOS, tvOS и watchOS, а также проводит несколько сессий для обмена опытом разработчиков этих систем.