Москва, , 19:26 — REGNUM Проект «Профстажировки 2.0» совместно с крупнейшими некоммерческими организациями-партнерами запустили спецпроект для студентов «Волонтерство как стажировка». Он создан для желающих попробовать свои силы в добровольческих организациях. В рамках пресс-конференции, посвященной запуску спецпроекта, эксперты представили актуальные задачи, которые готовят для платформы профстажировки. рф, и рассказали, чем привлекательна для студентов работа в НКО. Спецпроект объединит кейсы ведущих НКО страны для организации студенческих стажировок. «Профстажировки 2.0» — совместный проект «Общероссийского народного фронта» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Решая кейсы НКО, каждый студент сможет стать частью волонтерского движения страны и зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем. Участники мероприятия показали пример другим некоммерческим организациям, которые только планируют привлекать студентов к решению своих актуальных задач по всем направлениям работы.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов в приветственном слове отметил, что десятки студентов, в том числе благодаря акции взаимопомощи «Мы вместе», уже прошли стажировку в проектах Общероссийского народного фронта. Он пригласил всех заинтересованных студентов попробовать свои силы в добровольчестве: «Чтобы увидеть мир, нужно открывать двери. Если ты активен, судьба предоставляет возможности, которые ты заслужил. Ребята найдут возможность помогать и участвовать в проектах, которые остаются в сердце».

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин добавил, что"Волонтерство как стажировка» — проект, продиктованный жизнью.

«Именно под таким углом мы хотим посмотреть на многомерное понятие волонтерства, которое идет из глубин русской души и очень динамично развивается в стране. Хотим, чтобы благодаря нашему спецпроекту студенты российских вузов и колледжей посмотрели на работу в НКО как на источник практического опыта и убедились, что стажировка в благотворительной организации дает яркую строчку в резюме, которую не получишь в крупных компаниях так быстро. Такая стажировка дает студентам даже больше практических навыков и опыта, чем в коммерческих структурах, потому что это непосредственная работа с людьми в сложных условиях. Работодатели хотят видеть в своих компаниях наиболее инициативных выпускников, а волонтерство — как раз способ показать свою активность на практике. Если ты был волонтером в вузе, значит, будешь таким же деятельным и в компании», — подчеркнул Илья Семин.

Председатель Совета Ассоциации волонтерских центровАртем Метелев подчеркнул, что работодатель сегодня учитывает не цвет диплома, а навыки XXI века: критическое мышление, лидерство, стрессоустойчивость, эмпатию. Это компетенции, которым нельзя научиться, сидя за партой.

«Я изучил два исследования портала Superjob 2013 и 2019 годов. Выяснилось, что за это время в два раза выросло число студентов, которые отмечают, что их опыт волонтерства помог при устройстве на работу. Кроме того, сегодня все чаще люди указывают в резюме свой социальный бэкграунд, показывая общественную активность. Решение кейсов и прохождение стажировок как раз тот формат, который сегодня может помочь приобрести новые знания и контакты и тем самым повысить конкурентоспособность», — отметил Артем Метелев.