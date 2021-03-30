Москва, 30 марта 2021, 19:26 — REGNUM Проект «Профстажировки 2.0» совместно с крупнейшими некоммерческими организациями-партнерами запустили спецпроект для студентов «Волонтерство как стажировка». Он создан для желающих попробовать свои силы в добровольческих организациях. В рамках пресс-конференции, посвященной запуску спецпроекта, эксперты представили актуальные задачи, которые готовят для платформы профстажировки. рф, и рассказали, чем привлекательна для студентов работа в НКО. Спецпроект объединит кейсы ведущих НКО страны для организации студенческих стажировок. «Профстажировки 2.0» — совместный проект «Общероссийского народного фронта» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Решая кейсы НКО, каждый студент сможет стать частью волонтерского движения страны и зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем. Участники мероприятия показали пример другим некоммерческим организациям, которые только планируют привлекать студентов к решению своих актуальных задач по всем направлениям работы.
Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов в приветственном слове отметил, что десятки студентов, в том числе благодаря акции взаимопомощи «Мы вместе», уже прошли стажировку в проектах Общероссийского народного фронта. Он пригласил всех заинтересованных студентов попробовать свои силы в добровольчестве: «Чтобы увидеть мир, нужно открывать двери. Если ты активен, судьба предоставляет возможности, которые ты заслужил. Ребята найдут возможность помогать и участвовать в проектах, которые остаются в сердце».
Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин добавил, что"Волонтерство как стажировка» — проект, продиктованный жизнью.
Председатель Совета Ассоциации волонтерских центровАртем Метелев подчеркнул, что работодатель сегодня учитывает не цвет диплома, а навыки XXI века: критическое мышление, лидерство, стрессоустойчивость, эмпатию. Это компетенции, которым нельзя научиться, сидя за партой.