Мурманск, , 19:24 — REGNUM Ситуация в Суэцком канале показала перспективу развития Северного морского пути. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Пробка», которая недавно образовалась в Суэцком канале, наглядно показала высокие риски традиционных морских путей и, с другой стороны, большую перспективу развития Северного морского пути. Чтобы развивался Севморпуть и рос грузопоток, важно создать всю необходимую инфраструктуру, прежде всего, современные перегрузочные мощности», — подчеркнул губернатор.

В настоящее время в Мурманске завершается строительства нового порта-хаба для перевалки грузов, доставляемых контейнеровозами из стран Европы, на специализированные суда с ледовым усилением, работающие на трассах СМП.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв фарватер. Снять судно с мели удалось лишь на шестой день. Убытки от инцидента оцениваются в сотни миллионов долларов.