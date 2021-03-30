Москва, , 19:22 — REGNUM У России нет чёткой политической стратегии по ситуации в Донбассе, и это наглядно проявляется в непоследовательных предложениях по поводу организации голосования для граждан с российскими паспортами. Об этом 30 марта заявил политолог, телерадиоведущий Сергей Михеев на круглом столе, организованном движением Захара Прилепина «За правду», на тему «Организация голосования граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЛДНР» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Всё, что предлагает сегодня ЦИК — это обман. Сделать вид, что что-то сделают, а на самом деле лишить подавляющее большинство граждан их избирательных прав», — заявил Михеев.

«Просто нету политической воли, нету стратегии. Перед ЦИК поставлена чисто техническая задача, перед МИД — своя задача. Не хватает стратегии. Когда есть целостная стратегия, когда от цели отталкиваются, а не от групповых интересов, тогда принимается решение. Когда такой цели нет, то каждый занимается своим делом. Для ЦИК это геморрой. Зачем ему им заниматься?» — указал он.

Как отметили участники круглого стола, предложения, выдвигаемые ЦИК для организации выборов на территории ДНР и ЛНР, фактически невозможно реализовать.

Так, руководитель ИРЦП, член Президиума Центрального Совета СРЗП Александр Казаков отметил, что идея использовать технологию «мобильного избирателя» не решает проблему, так как это предполагает массовый переезд в Ростовскую область, а в дистанционном режиме проголосовать будет нельзя из-за особенностей функционирования сайта государственных услуг.

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