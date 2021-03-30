Москва, , 19:21 — REGNUM Форвард футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) и сборной России Артем Дзюба признан главным открытием первых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

По итогам голосования в микроблоге ФИФА в Twitter после II тура квалификации, Дзюба набрал 43,1% голосов респондентов. Игрок в победных матчах со сборными Мальты (3:1) и Словении (2:1) забил 3 мяча и довел количество голов за сборную до 29.

II место занял сербский форвард Александар Митрович (30,4%), III — черногорский нападающий Стеван Йоветич (17,8%).