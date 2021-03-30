Лондон, , 19:21 — REGNUM Великобритании за последние сутки зафиксировано 4040 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 4 341 736 человек. Такие данные приводит 30 марта правительство Соединённого Королевства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Сообщается также, что за сутки в больницах страны скончались ещё 56 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 126 670.

Напомним, днём ранее британские власти сообщали о 4654 новых случаях заражения и 23 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

Сообщалось также, что за минувшую неделю в Великобритании число новых инфицированных сократилось на 4,2%, а количество умерших от COVID-19 — на 25,3% по сравнению с предыдущей неделей.