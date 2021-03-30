Париж, , 19:20 — REGNUM На министра национального просвещения Франции Жан-Мишеля Бланке направлена жалоба профсоюза учителей Stylos rouges, который обвиняет его в том, что он «не защищает сотрудников, контактирующих с детьми», которые «распространяют вирус» COVID-19. Об этом 30 марта сообщает Le Parisien.

Жалоба, подписанная 55 членами коллектива Stylos rouges, была получена 29 марта Судом республики (Cour de justice de la République), единственным органом, уполномоченным проводить расследование в отношении министра при исполнении им своих обязанностей.

«Мы сталкиваемся с министром, который находится в полном отрицании реальности: он сказал нам, что мы в большей опасности дома, чем в школе, что нет случаев заболевания в школах, что количество заболевших уменьшается… в то время как количество заболевших в школах взрывается», — сказал представитель коллектива Stylos rouges Николя Глиер.

«Дети распространяют вирус, а школы это кластеры. Мы бы хотели, чтобы школы не закрывались, но сейчас у нас нет выбора», — добавил он.

Николя Глиер упрекает министра в том, что он «не защищает сотрудников, которые постоянно контактируют с детьми», и не прислушивается к предупреждениям учителей о заражениях в школах.

«Нас не услышали, нас подвергли опасности, люди тяжело заболели, ничего не было сделано: жалоба — это необходимость», — добавил Николя Глиер.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта депутат французского парламента от департамента Сен-Сен-Дени попросил президента Франции Эммануэля Макрона о «немедленном закрытии школ, колледжей и средних школ» в его департаменте.

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