Москва, , 19:19 — REGNUM Властям пора озаботиться вопросами организации здорового питания в школах и детских садах, чтобы Россия стала самой здоровой страной в мире. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта, на круглом столе «Здоровое питание — детям» заявил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Может показаться, что достаточно просто что-то есть, чтобы были калории, была жизнь. Но мы видим, что когда питание некачественное, потом человек болеет. И получается, что сначала всю юность и детство плохо питался, а потом долго болел, лечился и мучился. Эту цепочку страданий надо расшивать, — сказал Нечаев. — Мы видим, что сейчас государство повернулось в сторону школьного питания. Горячие завтраки — это большое дело. Это очень большой шаг. Когда у нас есть деньги на мега-проекты, но нет денег на детей, это очень странно. А детское питание надо сделать здоровым».

Как подчеркнул Нечаев, популярные детские школьные десерты перенасыщены сахаром. В день положено съедать 25−30 граммов сахара, а дети сейчас съедают 100−150 граммов сахара в день. «Сегодня школы закупают самую дешевую еду. Но дешевое не значит плохое. Это искаженный взгляд на питание. Кажется, что здоровое питание стоит дороже. Но нет. Те, кто практикует здоровое питание, знают, что это примерно такой же бюджет, как и любая вредная еда», — рассказал Нечаев.

Политик привел в пример данные Роспотребнадзора, согласно которым за последние 40 лет в России в два раза выросло количество органических заболеваний у школьников.

«Мы помним, что Хрущев когда-то хотел догнать и перегнать Америку. Так вот по количеству людей, страдающих ожирением, мы практически приблизились к США. Еще пять лет и мы победим Америку в этом вопросе, — сказал председатель партии «Новые люди». — Поэтому я предлагаю сделать по-другому. Пусть Россия будет самой здоровой страной в мире. И наша партия подготовила очень простую программу, как это можно сделать. Перефразируя одного политика, можно сказать: «Нет здоровья — нет России. Есть здоровые люди — есть Россия».

Врачебное мнение

Его поддержал другой участник круглого стола доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. По его словам, когда неправильно питается уже сформировавшийся взрослый человек, это вредно, но гораздо опаснее, когда неправильно питается ребенок — он недополучает необходимые витамины.

«Сейчас мы видим связи между неправильным питанием и склонностью к депрессии. Это очень важный момент, на который до сих пор не обращали внимания», — сказал врач.

Как добавил Гинзбург, ожирение в детском возрасте — это почти стопроцентный шанс для взрослого ожирения, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Специалист убежден, что детей надо научить питаться правильно, предложить семьям модель здорового питания.

Еще один участник данного мероприятия нутрициолог, специалист интегративной медицины Владимир Попов призвал не забывать о данных Всемирной организации здравоохранения.

«ВОЗ пару лет назад начала свой доклад с того, что приходит всемирное наступление хронических болезней, — сказал Попов. — От инфаркта и инсульта ежегодно умирают 18 млн человек. Онкология уносит 9 млн жизней, а диабет — 1,5 млн. В более чем трети случаев смерть наступает в промежутке от 30 до 69 лет, а вовсе не в преклонном возрасте».

По данным Всемирной федерации сахарного диабета, в мире более 560 тыс. больных сахарным диабетом — это дети до 14 лет. По словам Попова, рафинированные сахара угнетают не только функцию поджелудочной железы, они способствуют развитию диабету.

Новое школьное меню

В свою очередь, руководитель партийного проекта «Здоровое питание — детям» Елена Нечаева подробно рассказала, как можно преодолеть проблему неправильного детского питания в образовательных учреждениях.

«Наша программа состоит из четырех основных разделов. Первый, самый важный, это новые знания. Как мы все прекрасно знаем, основы питания закладываются в семье и там же дети приобретают вкусовые привычки. И все это закладывают родители, передавая детям. Перед нами стоял вопрос о том, как передать в семью знания о полезном питании», — рассказала Елена Нечаева.

Как полагает Нечаева, наиболее эффективной площадкой могли бы стать школы и детские сады.

«Одно из наших предложений — это ввести в школьных учреждениях ставку организатора здорового питания. Это должен быть специалист с профильным образованием, который бы занимался закупками продуктов, контролировал их качество, вел работы с поставщиками и производителями, — сказала Нечаева. — Так же в его обязанности входила бы и просветительская деятельность. Он бы участвовал в родительских собраниях и отвечал на вопросы родителей в школьных чатах. Но откуда взять деньги на новую ставку во всех школах? Я считают целесообразным отменить ставку так называемого политрука или советника директора школы по вопросам воспитания, а сэкономленные бюджетные средства передать на то, чтобы в школах появилась ставка организатора здорового питания».

По словам Нечаевой, при помощи ряда российских НИИ можно создать обучающую онлайн-программу о здоровом питании, разработать методический и наглядный материал и с помощью этой программы обучить большое количество специалистов, которые бы могли пойти на работу в школах.

«Второй раздел — это новое меню, — продолжила Нечаева. — Здесь мы тоже предлагаем несколько инициатив. Во-первых, серьезно снизить потребление рафинированного, белого сахара в школьном меню. Может быть, не все родители в курсе, что сахар — это достаточно вредный продукт. И его избыточное потребление ведет к таким серьезным заболеваниям, как диабет и нейропатия. Надо привести уровень потребления сахара хотя бы к нормам ВОЗ, а в тех случаях, когда это возможно, заменять сахар натуральными и безопасными аналогами».

Нечаева убеждена, что нужно уходить от использования дешевого масла, на котором готовят еду в школах или детских садах.

«Это либо маргарин, либо рафинированное подсолнечное масло, которое при нагревании начинает выделять трансжиры и канцерогены. Его можно было заменить на топленое масло или оливковое масло. Да, это дороже. Но неправильно экономить на здоровье детей. Эта экономия выйдет боком, — сказала Нечаева. — Также надо исключить из школьного питания или минимизировать употребление продуктов, содержащих антибиотики или гормоны роста».

Шведский стол в школе

Школьникам следует предоставить выбор, а в меню включить более полезные альтернативные продукты.

«Также мы хотим предложить провести эксперимент в пилотных регионах и кормить школьников в формате шведского стола. Такие эксперименты в России проводятся достаточно успешно. Есть и большое количество международного опыта. Шведский стол можно организовать по-разному. Это может быть как выбор между курицей или рыбой до полноценного шведского стола. Уверена, что мы в итоге к этому и придем», — заявила Нечаева.

Развивая эту мысль она добавила, что в России необходимы новые подходы в организации школьного питания. И это касается необходимости изменения законодательства.

«Сейчас закупки еды подпадают под действие федерального закона о госзакупках, и его принцип очень прост. Кто дал самую низкую цену, с тем школы и детский сад и работают. В таких условиях думать о каком-то качестве даже не приходится, — сказала Нечаева. — В итоге нашим детям на столы попадает самая дешевая и в большинстве случаев некачественная еда. И мы считаем, что надо закупки школьной еды вывести из-под действия этого федерального закона, и разрешить школам прямые закупки у производителей. Особенно если это местные производители продуктов».

Еще один важный пункт, о котором упомянула Нечаева, связан с тем, что на горячее питание школьника в Москве государство тратит 95 рублей: «А на того же самого школьника в городе Саранске — меньше 50. Разрыв почти в два раза. Этого не должно быть. Нужно, чтобы каждый ребенок питался одинаково качественно, разнообразно и правильно. Надо возобновить работу школьных кухонь. Они некоторое время назад были закрыты. Это нехорошая практика. И любая еда хороша тогда, когда она приготовлена здесь и сейчас. И ребенок может ее есть свежей и теплой. А если ее разогревать в микроволновке, то она потеряет все свои последние полезные свойства, которые у нее были».

И четвертый раздел, о котором рассказала Нечаева, касается новых возможностей родительского контроля: «Сейчас родители тоже могут контролировать качество еды в школьной столовой. Если такое правило у них прописано в уставе школы и в положении об управляющем совете школы. Но на практике в большинстве школ это превращается в профанацию и показуху. Раз в год для двух-трех родителей организуют потемкинскую экскурсию на комбинат питания, и на этом этот контроль заканчивается. Мы уверены, что родительский контроль должен быть ежедневным и на постоянной основе. И для этого надо дать больше полномочий управляющим советам и возможность требовать оперативного расторжения договоров с поставщиками в случае поставки некачественных блюд».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Москве прошел круглый стол на тему «Здоровое питание — детям», посвященный проблемам питания в школах и детских садах. В рамках этого мероприятия партия «Новые люди» рассказала об инновационных предложениях по качественному улучшению питания школьников.