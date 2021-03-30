Новоуральск, Свердловская область, , 19:25 — REGNUM Глава Новоуральска (Свердловская область) Владимир Цветов покинул свой пост. Соответствующая информация размещена на сайте гордумы.

Заявление об уходе с должности градоначальник подал в думу 30 марта 2020 года. Представительный орган рассмотрит данный вопрос уже 31 марта.

Также депутаты решат, на кого временно возложить обязанность главы городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года был убит вице-мэр Новоуральска Михаил Черницкий.

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