Воронеж, , 19:13 — REGNUM Нарушения законодательства при организации питания в образовательных организациях зафиксированы в воронежских детских садах и школах. Об этом сообщалось 30 марта на расширенном заседании коллегии прокуратуры Воронежской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Михаил Усов.

Установлено, что в ряде образовательных организаций Воронежа, а также Богучарского, Семилукского районов принимаются продукты питания, не имеющие подтверждения качества и безопасности, в отношении ряда сотрудников пищеблока отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения. Нарушения требований к хранению продуктов выявлены в школах и детских садах Железнодорожного, Левобережного районов Воронежа, а также Бутурлиновского, Калачеевского, Каширского, Семилукского, Лискинского районов области и в городе Нововоронеже.

При проверке прокуратурой Железнодорожного района Воронежа детского сада № 99 было обнаружено испорченное мясо: вместо утилизации, оно было предназначено для изготовления блюд.

«В таких условиях отравление детей не произошло лишь благодаря своевременному пресечению нарушений прокуратурой и принятым мерам реагирования», — отметила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Галина Горшкова.

Кроме того, установлено, что в Богучарском, Ольховатском районах пищеблоки не укомплектованы необходимым оборудованием. В детском саду Коминтерновского района Воронежа работал сотрудник с поддельной медицинской книжкой. В Лискинском аграрно-технологическом техникуме и в Воронежском базовом медицинском колледже не было организовано двухразовое горячее питание для детей-инвалидов и детей-сирот.

Отметим, что ранее прокуратура Воронежской области сообщила об обнаружении нарушений в сфере организация питания в 300 детских садах и школах региона.