Нижний Новгород, , 19:12 — REGNUM Канавинский районный суд признал «Российские железные дороги» виновными в уничтожении плодородного слоя почвы в Кстовском районе Нижегородской области в результате разлива нефтепродуктов. Об этом сообщили в региональном управлении Росприроднадзора.

Суд наложил на госкомпанию штраф в размере 40 тысяч рублей за загрязнение земельного участка площадью более 777 квадратных метров близ деревни Зелецино.

Напомним, что в середине осени 2020 года в Кстовском районе Нижегородской области произошел прорыв коллектора Горьковской дирекции по тепловодоснабжению РЖД, в результате чего случилась утечка сточных вод с высоким содержанием нефтепродуктов.

Это привело к уничтожению плодородного слоя почвы из-за превышения содержания нефтепродуктов в земле на месте прорыва в 37 раз по сравнению с фоновыми значениями.