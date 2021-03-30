Бишкек, , 19:10 — REGNUM Госавтоинспекция отменила 670 штрафов за нарушение правил дорожного движения, выписанных волонтерам, помогавшим населению Киргизии во время введенного в 2020 году карантина по коронавирусу, пишет госагентство «Кабар».

Также в ведомстве отметили, что с момента начала реализации в республике проекта «Безопасный город» зафиксировано более 2 млн 239 тысяч нарушений ПДД со стороны водителей авто‑ и мототранспорта.

Наиболее часто киргизстанцев штрафуют за превышение скоростного режима — около 63% случаев или свыше 1 млн 405 тысяч нарушений.

Затем следуют игнорирование требований дорожной разметки — в 19% случаев или около 429 тысяч нарушений, а также игнорирование требований дорожных знаков — в 12% случаев или свыше 282 тысяч нарушений.

ИА REGNUM напоминает, что в 4 сентября 2018 года госкомитет информтехнологий и связи Киргизии провел тендер на приобретение услуг по проекту «Безопасный город», предусматривающий установку системы фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД и иных правонарушений. Победителем конкурса стала российская компания «Концерн радиостроения ВЕГА».

Проект «Безопасный город» начал работать в киргизской столице с 12 февраля 2019 года.

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