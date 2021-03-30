Бишкек, , 19:09 — REGNUM Спецпредставитель генерального секретаря ООН Наталья Герман предложила президенту Киргизии Садыру Жапарову рассмотреть возможность создания совместного совета по правам человека в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы государства сегодня, 30 марта.

В свою очередь Жапаров отметил, что первоочередными задачами для Киргизии являются проведение реформ в экономической, социальной, судебной и правоохранительной сферах, борьба с коррупцией и преступностью.

Также Наталья Герман поздравила киргизские власти с успешным проведением совместно с международными партнерами гуманитарной операции по возвращению из Ирака в Киргизию 79 детей террористов.

По ее словам, руководство ООН ценит этот опыт и планируется провести акцию по борьбе против терроризма «Контртеррористическая неделя в Нью-Йорке», где будет широко освещен успешный опыт Киргизии в репатриации своих граждан.

Кроме того, спецпредставитель ООН заявила о готовности оказать экспертное содействие в проведении инвентаризации национального законодательства Киргизии и сотрудничать в проведении вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Читайте также: Президент Киргизии навестил возвращенных из Ирака детей террористов