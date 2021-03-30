Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Американская платежная система PayPaul сообщила 30 марта, что позволит своим клиентам оплачивать покупки криптовалютой. Об этом передает Reuters.

В первую очередь услуга начала действовать на территории США, где клиенты получили возможность конвертировать цифровые активы в доллары или другую валюту для оплаты покупок.

Отмечается, что в ближайшее время данная функция станет доступна в 29 млн торговых точках, работающих с PayPal.

«Впервые вы можете производить оплату криптовалютой так же просто, как кредитной или дебетовой картой в своём кошельке PayPal», — уточнил генеральный директор компании Дэн Шульман.

Отметим, что днем ранее американская компания Visa объявила о своем решении начать работать с криптовалютными активами.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Visa Inc сообщила 29 марта, что позволит своим клиентам производить транзакции в стейблкоинах USD Coin (USDC). Подобные операции будут осуществляться при помощи блокчейна с открытым исходным кодом Ethereum.

Напомним, что USD Coin (USDC), это поддерживаемый долларом США стейблкоин, цена которого равна одному доллару. По последним данным портала CoinMarketCap, капитализация стейблкоина превышает 10,7 миллиарда долларов.