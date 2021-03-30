Подгорица, , 19:08 — REGNUM Основные продукты питания в Черногории подорожали на 10−30%. Помимо масла, сахара и муки, могут подорожать и другие продукты, например мясо.

Центр защиты прав потребителей считает, что необходимы срочные государственные меры для защиты уровня жизни граждан.

В министерстве экономики заявляют, что будут предлагать определенные решения, в том числе по формированию товарных резервов, для чего необходим как минимум год. По данным министерства, в настоящее время нет законной возможности для рыночных интервенций.

Трейдеры оправдывают новое повышение цен тем, что производители повысили цены.