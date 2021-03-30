Россошь, Воронежская область, , 19:01 — REGNUM Не менее 700 тыс. рублей похищено при проведении закупки ноутбуков для Россошанского химико-механического техникума в Воронежской области. Данные прозвучали 30 марта на заседании расширенной коллегии прокуратуры, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Как уточняется, по результатам прокурорской проверки было установлено хищение денежных средств путем завышения начальной (максимальной) цены контракта, на сумму не менее 700 тысяч рублей при закупке ноутбуков.

В этом же учебном заведении прокуроры обнаружили «мёртвые души» среди студентов. Проверка показала, что в техникум зачислялись слушатели, фактически не подававшие документы для приема, фальсифицировались документы о прохождении ими образования и сдаче экзамена. Всего выявлено 11 таких «студентов», на обучение каждого из них из бюджета выделялось 24 тысячи рублей. В настоящее время СУ СК России по Воронежской области проводит процессуальную проверку.

Также неэффективное расходование средств выявлено при проведении закупок компьютерной техники для средней школы № 84 на сумму свыше 800 тысяч рублей, детского сада в мкр Боровое — на 149 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе коллегии в прокуратуре было заявлено о неоднократных случаях поборов в школах и детских садах региона.

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