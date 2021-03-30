Воронеж, , 18:49 — REGNUM Массовые нарушения законодательства об образовании выявлены в Воронежской области. Об этом говорилось 30 марта на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона под председательством руководителя ведомства Николая Савруна, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Так, прокуроры выявили недостаток школ и детских садов, причем эта проблема актуальная для всех районов областного центра, а также для Рамонского района. Но даже действующие школы работают с нарушением.

Так, проверки, проведенные перед новым учебным годом, показали, что отдельные школы начинают работать в ненадлежащем состоянии. Например, Старочигольская и Верхнетойденская школы Аннинского района начинали работать с неисправной пожарной сигнализацией. В Хреновской средней школе №1 Бобровского района и Луговской школе Богучарского района ремонтные работы продолжались и после начала учебного года. Множество нарушений связано с обеспечением охраны школ.

Тема поборов с родителей в детсадах и школах по-прежнему остаётся острой, сообщили в прокуратуре. С родителей собирают деньги на учебники и учебные пособия, на игрушки, ремонт, оплату труда уборщиц, приобретение оборудования — под видом добровольных пожертвований. Факты поборов в 2021 году уже были зафиксированы в МБОУ «СОШ №87», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №101», «Детский сад № 58» Воронежа, в ряде образовательных организаций Россошанского района. В МКОУ «Красноселовская СОШ» Петропавловского района с родителей младшеклассников собирали деньги «на питание», а с родителей детей, поступавших в МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 175», взымался «вступительный сбор».

«Прокурорам районов всеми доступными мерами прокурорского реагирования необходимо прекращать эту порочную практику, вплоть до инициирования уголовного преследования лиц, занимающихся такого рода помощью детским садам и школам. А департаменту образования необходимо проводить жесткую политику по искоренению этой проблемы, не оставлять без должного реагирования обращения граждан и по каждому подтвержденному факту рассматривать вопросы о невозможности продолжения работы руководителей таких школ и детских садов», — отметила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Галина Горшкова.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела и увольнения с должности заведующей детского сада, в котором поборы взимались под видом «пожертвований».