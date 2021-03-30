Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Заваливание набок строящегося траулера на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области происходит уже не в первый раз, заявил «Известиям» один из рабочих, оказавшихся на борту во время инцидента во вторник, 30 марта. Он рассказал о том, как спасался с частично погрузившегося траулера.

«Он уже четвертый или пятый раз кренится, — говорит рабочий. — Я там в машинном (отделении) был, когда, за что-то уцепился. Держаться, смотрю, сил уже не хватает. Выползти наружу не знаю как — всё же боком стоит <…> Сначала думал, пережду, а когда уже водой начало наполняться, уже оставалось либо утонуть, либо вылезать. Когда цепляться начал, рука соскочила, и вниз улетел».

Рабочий получил во время инцидента перелом лодыжки. Мужчину доставили в больницу Шлиссельбурга.

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