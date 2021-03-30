Нью-Йорк, США, , 19:26 — REGNUM Афроамериканец при свете дня и при свидетелях жестоко избил 65-летнюю азиатку на улице Нью-Йорка. При этом его никто не остановил, сообщает 30 марта NBS News.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как высокий мужчина толкает пожилую женщину, она падает, и он несколько раз ударяет ее ногой по голове. При этом мимо проезжают машины, а в жилом доме за происходящим наблюдают охранники.

Удивительно, что один из охранников, явно заметивший лежащую на асфальте пострадавшую, просто закрыл дверь и удалился. Позже управляющая компания дома, камеры которого засняли случившееся, уволила не пришедших на помощь сотрудников.

Полиция сообщила, что «жертва в критическом состоянии доставлена в больницу NYU Langone Health». Нападавший пока что не найден. Также известно, что целевая группа департамента полиции Нью-Йорка по преступлениям на почве ненависти уже расследует происшествие.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединённых Штатов сообщили о своих намерениях бороться за права человека в своей стране, где люди «ежедневно сталкиваются с последствиями системного расизма и экономической несправедливости». Об этом в ходе выступления 24 февраля на 46-й сессии Совета Организации Объединённых Наций по правам человека в Женеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.