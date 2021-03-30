Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Петербургским медикам не удалось спасти пассажира, который днем 30 марта упал на пути перед поездом на станции метро «Электросила» на второй («синей») линии городской подземки. Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «скорой».

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Напомним, днем 30 марта движение поездов от станции «Невский проспект» до станции «Купчино» прекращалось на 19 минут из-за упавшего на пути пассажира. Молодого мужчину достали с путей и передали медикам живым. Однако, несмотря на оказанную помощь, потерпевший скончался в медицинском автомобиле.

«Мужчина скончался от полученных тяжёлых травм», — констатировал собеседник агентства.

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