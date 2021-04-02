Москва, 2 апреля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Колхозник Дмитрий Леонтьевич Чепусов (1924−2001) сражался в действующей армии с 26 июля 1942 г. За плечами гвардии сержанта, командира орудия 220-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии был Сталинград, ранение, гибель боевых товарищей…

Дмитрий Леонтьевич Чепусов

Середина лета 1944 года на Белорусском фронте ознаменовалась освобождением Минска. 4 июля у села Узляны, расположившегося как раз юго-восточнее белорусской столицы, в составе десантной группы в тылу противника Чепусов с вверенным ему расчетом перерезал шоссе. Именно в этот день полк немцев при поддержке артиллерии предпринял атаку батареи, в которую входило орудие Дмитрия Леонтьевича. Как сказано в представлении к званию Героя Советского Союза, первую атаку отбивали, когда враг находился в 70 метрах от пушки. Всего было предпринято 6 атак, одна из которых завершилась рукопашной схваткой семи красноармейцев против шести десятков гитлеровцев. На поле боя осталось 140 неприятельских трупов, покореженный миномет и 4 пулемета. Согласно Представлению, Чепусов, ведя огонь из автомата, «уничтожил 27 немцев и 1 минометный расчет».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года гвардии сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза и медаль Золотая Звезда (№ 3093).

Это была не первая награда Дмитрия Леонтьевича. Ранее он получил медаль «За отвагу» (подавление двух орудий и минометов под сильным огнем противника),

После войны Дмитрий Леонтьевич некоторое время продолжал службу в армии. В 1947 году в звании старшины демобилизовался. Работал в управлении Волго-Ахтубинской оросительной системы.