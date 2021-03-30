Москва, 30 марта 2021, 18:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении посмертно орденом Мужества гражданки Австрии Марии Лантгалер, спасшей в 1945 году двух советских военнопленных.
Как говорится в тексте указа, Мария Лантгалер награждена «за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».
Мария Лантгалер на протяжении трех месяцев укрывала в своём доме двух советских офицеров — Николая Цемкало и Михаила Рыбчинского, совершивших побег из блока смерти австрийского концлагеря Маутхаузен.