Менло-Парк, США, , 18:27 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram во вторник, 30 марта. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 17:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с проблемами при авторизации в учётной записи и загрузке новостной ленты. Некоторые сообщают полном отсутствии доступа к сайту.

Жалобы поступают главным образом от пользователей в США и странах Европы. В России неполадки наблюдаются в основном у жителей Москвы.