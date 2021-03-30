Москва, , 18:27 — REGNUM Помещения в жилых домах в 90-е годы записывались на балансы муниципалитетов. Об этом 30 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

«В соответствии с Жилищным кодексом все подобного рода помещения принадлежат владельцам жилых и не жилых помещений в доме на правах общедолевой собственности. Однако в 90-е годы, ещё до принятия Жилищного кодекса, они были записаны на балансы муниципалитетов (в Москве — комитета по городскому имуществу) и в итоге распроданы. Разумеется, жители часто сталкиваются с проблемой доступа в изъятый подвал или цокольное помещение, в котором проходят общедомовые коммуникации», — сказала она.

Разворотнева рассказала о конфликтных ситуациях, когда жители квартир не могут получить ключи от подвала или случается авария в изъятом помещении.

«Мы очень много лет мы говорим о том, что необходимо начать процесс массовой ревизии тех помещений, которые были переданы муниципалами третьим лицам и ушли из общедомового имущества, а также начать официальный процесс возврата этих помещений, в чьей собственности они находятся», — пояснила исполнительный директор НП.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Москвы отказалась от права собственности на 150 помещений в жилых домах.

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