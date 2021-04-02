Москва, , 10:15 — REGNUM Владимир Дмитриевич Черепанов (1914−1943) к осени 1943 года был опытным и заслуженным бойцом. Он сражался в звании красноармейца стрелком-автоматчиком 69-й механизированной бригады 9-го мехкорпуса в 3-й гвардейской танковой армии. Был кавалером медали «За отвагу».

Владимир Дмитриевич Черепанов

В ночь на 22 сентября 1943 года воин в числе первых красноармейцев в батальоне переправился через реку Днепр в районе села Зарубинцы (Каневский район Черкасской области). В ходе ожесточенного боя за плацдарм Черепанов огнем из автомата и гранатами уничтожил три огневые точки врага. Проявляя инициативу в бою за Зарубинцы, он первым поднялся в атаку, увлекая за собой остальных бойцов. В уличных схватках Владимир Дмитриевич уничтожил 15 немецких солдат и офицеров.

В последующих боях Черепанов вновь проявлял инициативу и личную храбрость, бросаясь в атаку первым (освобождение сел Луковицы и Григоровка). Здесь им было уничтожено еще 11 солдат и офицеров.

В бою за Григоровку Владимир Дмитриевич погиб. Долгое время красноармеец считался пропавшим без вести, поэтому в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года о присвоении ему звания Героя Советского Союза и медали Золотая Звезда не было формулировки «посмертно». Черепанова похоронили в братской могиле в селе Григоровка.

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