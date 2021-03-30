Киев, 30 марта, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Русский язык Украина должна использовать в своих целях, написал 30 марта украинский министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

Аваков «Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?»

https://twitter.com/AvakovArsen/status/1376884079514243072

Он предложил, например, использовать русский язык для «контрпропаганды».