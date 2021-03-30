Челябинск, , 18:17 — REGNUM Две жительницы Челябинской области подали иск к Минфину РФ. 38 лет они воспитывали чужих детей, их перепутали ещё в 1982 году в роддоме, пишут СМИ. Их дети также написали исковые заявления. Общая сумма требований составляет 40 млн рублей.

По данным 74.ru, все иски, каждый из которых на 10 млн рублей, направлены в Кизильский райсуд. Основанием для этого стали результаты независимой экспертизы ДНК. А правда раскрылась только в начале 2021 года во время прямого эфира на одном из федеральных телеканалов. Их интересы представляет адвокат Вячеслав Курилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее две челябинки отсудили у государства по 1 млн рублей из-за того, что их перепутали в роддоме в конце 1980-х. Также суд присудил деньги биологической матери одной из них.