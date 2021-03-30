Челябинск, 30 марта, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Две жительницы Челябинской области подали иск к Минфину РФ. 38 лет они воспитывали чужих детей, их перепутали ещё в 1982 году в роддоме, пишут СМИ. Их дети также написали исковые заявления. Общая сумма требований составляет 40 млн рублей.

Пеленание новорожденных. 1981

По данным 74.ru, все иски, каждый из которых на 10 млн рублей, направлены в Кизильский райсуд. Основанием для этого стали результаты независимой экспертизы ДНК. А правда раскрылась только в начале 2021 года во время прямого эфира на одном из федеральных телеканалов. Их интересы представляет адвокат Вячеслав Курилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее две челябинки отсудили у государства по 1 млн рублей из-за того, что их перепутали в роддоме в конце 1980-х. Также суд присудил деньги биологической матери одной из них.