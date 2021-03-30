Отрадное, Ленинградская область, , 18:18 — REGNUM В результате крена траулера на заводе «Пелла» в Ленинградской области разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Ленинградской области.

В результате ЧП на заводе «Пелла» в Ленобласти разлива нефти не произошло Группа «ВК» «ДТП и ЧП в СПб»

«По информации МЧС, разлива нефтепродуктов на водной глади Невы в результате крена строящегося судна на заводе «Пелла» не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Напомним, ЧП произошло 30 марта во время испытаний судна на кренование. В результате чего 61-метровый траулер накренился, а затем опрокинулся, но его успели зафиксировать кранами. По предварительным данным, во время происшествия пострадали два человека, которые с переломами ребер госпитализированы, шесть человек выбрались самостоятельно, местонахождение еще двух работников не установлено.

Отметим, 10 июля 2019 года на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» прошла торжественная церемония спуска судна на воду. Средний рыболовный морозильный траулер «Скорпион» стал головным судном проекта 1701. Судно строится в рамках государственной программы поддержки отечественного судостроения «квоты под киль». Средний морозильный траулер проекта 1701 предназначен для донного и пелагического промысла и переработки рыбы на борту судна.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти

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