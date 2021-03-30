Екатеринбург, , 18:15 — REGNUM Силовики задержали подозреваемых по делу о незаконной прослушке свердловских политиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в силовых структурах.

Правоохранительные органы провели обыски одновременно по 13 адресам, где проживали предполагаемые фигуранты дела. Они, считают силовики, являются членами преступной группы, замешанной в незаконной прослушке политиков.

«Предполагается, что речь идет о слежке за главой Центра управления регионом Ильей Захаровым, спикером гордумы Игорем Володиным, предпринимателем Виталием Кочетковым и депутатом Екатеринбурга Анатолием Шараповым в интересах одного из парламентариев уральской столицы», — сообщает источник.

Допрашиваются семеро задержанных. Операция по задержанию прошла после того, как один из ключевых подозреваемых неудачно попытался пересечь российско-казахстанскую границу. Это и вызвало активные действия силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия Екатеринбурга закупила защиту от прослушки.

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