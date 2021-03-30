Москва, 30 марта, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Если при назначении пособия исходить из дефицита бюджета семьи, возникает необходимость жесткого контроля за расходами семьи и их целесообразностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявила профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина, комментируя соответствующую инициативу главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Василий Бакшеев. За обедом. Неудачники (фрагмент). 1901

«При таком подходе может быть нарушен принцип адресной поддержки, когда пособие предоставляется на основании сопоставления среднедушевого дохода семьи и регионального прожиточного минимума, — сказала она. — Развитие и уточнение этого принципа, придание ему гибкости в применении реализовано в недавнем указе президента, согласно которому теперь размер выплаты на детей от трёх до семи лет будет зависеть от доходов семьи. Сумма пособия может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребёнка. Всего на эти цели в ближайшие три года правительство планирует направить порядка 870 млрд рублей».

Как подчеркнула Пронина, если при назначении пособия исходить из дефицита бюджета семьи, возникает необходимость жесткого контроля за расходами семьи и их целесообразностью.

«Кроме того, потребуется устанавливать размер пособия в зависимости от величины дефицита семьи и делать это дифференцированно в разных регионах. Ведение предлагаемого пособия не исключит бедность и не снизит ее уровень в значительной степени, так как сбалансированность бюджета семьи различна в разных семьях и зависит от многих факторов. Например, от занятости и уровня зарплаты членов семьи, состава семьи и наличия иждивенцев, региона проживания, развития потребностей и т. д. Более того, предоставление этого пособия трудно администрировать», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин предложил выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми, но и другим нуждающимся семьям.