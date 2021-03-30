Воронеж, , 18:11 — REGNUM Меру пресечения в виде содержания под стражей избрал Центральный суд Воронежа для водителя такси, который, находясь в состоянии опьянения за рулём, насмерть сбил пенсионерку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД Наталья Куликова 30 марта.

«По ходатайству следователей специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области Центральным районным судом Воронежа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 48-летнего жителя Железнодорожного района, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибла 73-летняя местная жительница», — сообщила Куликова.

Авария произошла около 17:50 28 марта на улице Богдана Хмельницкого. По предварительным данным водитель, управляя автомобилем Kia Rio с цветографической раскраской такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на тротуар и сбил 73-летнюю женщину. Она от травм скончалась. При освидетельствовании водителя алкотестер показал наличие алкоголя в количестве 1,061 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.