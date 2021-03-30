Москва, , 18:11 — REGNUM В России невозможно назначить универсальное пособие для всех бедных семей без четкого понимания их реального экономического положения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 марта заявила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон. Так она прокомментировала инициативу главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина выплачивать социальные пособия исходя из дефицита доходов семей.

«Первый и самый простой вопрос, который возникает: кто эти люди, как определить дефицит бюджета семьи? Назначение универсального пособия для всех бедных семей невозможно без четкого понимания их реального экономического положения. Росстатом применяется подход, который позволяет оценить положение домашних хозяйств, исходя из объема расходов. Однако это обследование выборочное и никогда не станет всеобщим. Данных о доходах отдельных домохозяйств у ведомства нет. В настоящее время на уровне межведомственного взаимодействия совмещаются данные Росстата, ФНС, Пенсионного фонда и Минтруда. До получения точных сведений о положении беднейших домохозяйств еще очень далеко, а без них не будет адресности», — сказала Духон.

Второй очень важный недостаток, на который она обратила внимание, — чем больше денег государство раздаст, тем выше инфляция.

«Объем товарной массы, объем производства не меняется. То есть поддержка реального сектора, поддержка предпринимателей может быть гораздо более эффективной стратегической мерой, — считает экономист. — Президент обозначает задачу уменьшения доли населения, имеющей доходы ниже прожиточного минимума, как стратегическую задачу ближайших десяти лет. Для решения этой задачи важно, насколько удастся реализовать национальные проекты, рассчитанные на период до 2024 года, насколько удастся сохранить их финансирование. А идеология, предложенная Кудриным, больше похожа на краткосрочное латание дыр, чем на решение стратегической задачи».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин предложил выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми, но и другим нуждающимся семьям.