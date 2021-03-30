Йошкар-Ола, , 18:11 — REGNUM В Марий Эл вынесли приговор в отношении 44-летнего бывшего директора Фонда социально-экономического развития республики по уголовному делу о присвоении вверенных средств и их легализации. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в мае — июне 2020 года, получив под отчет денежные средства Фонда, бывший директор присвоил более 1,899 млн рублей. Этими деньгами он оплатил частично стоимость покупаемого на подставное лицо автомобиля.

Кроме того, являясь председателем ликвидационного фонда Йошкар-Олы, он присвоил из вверенных средств более 661 тыс. рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 805 тыс. рублей. Также для самостоятельного исполнения назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. Приобретённый на подставное лицо автомобиль конфискован. В пользу бюджета Йошкар-Олы по гражданским искам взыскано более 161 тыс. рублей, а также в пользу Фонда социально-экономического развития республики — 1,899 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года по инициативе главы Марий Эл Александра Евстифеева был создан Фонд социально-экономического развития республики. Организация занимается реализацией социально значимых программ и благотворительных проектов. Формирование имущества фонда происходит на основе добровольных взносов и пожертвований, «а также иных не запрещенных законом поступлений».

В конце сентября прошлого года в отношении директора фонда было возбуждено уголовное дело.

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