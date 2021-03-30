30 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Александр Умрихин, , 19:25 — REGNUM Распространению в Испании новых и опасных штаммов вируса SARS-CoV-2, похоже, нет конца. Британский штамм, технически известный как B.1.1.7., уже является доминирующим в большей части Европы и в Израиле, а его распространение в Испании составляет более 50% случаев, последовательно выявленных в 14 автономных сообществах. Однако он не единственный и, возможно, не самый опасный, пишет издание La Razón.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Британский штамм более трансмиссивный, и, вероятно, он более смертелен, чем патоген, вызвавший пандемию в мире. Однако, похоже, он не способен обойти иммунитет, приобретенный после естественной инфекции, или иммунитет, обеспечиваемый вакцинами, которые вводятся. С другой стороны, другие штаммы, такие же заразные и смертельные, как британский, несут ответственность за некоторые случаи, объявленные в эти недели. Самые известные из них — южноафриканский и бразильский.

Первый из них вызвал 75 случаев заражения в Испании, 26 из которых были подтверждены генетическим секвенированием. Штамм B.1.351, известный как южноафриканский, конкретно ответственен за три спорадических случая и девять вспышек, в которых общее число заболевших составляет 72 человека, согласно данным, собранным министерством здравоохранения. Ведомство указывает, что некоторые из них связаны с поездками в Танзанию (11 случаев), Камерун (два случая), Южную Африку (один случай) и Экваториальную Гвинею (один случай).

Наиболее тревожная информация об этом штамме заключается в том, что в семи вспышках (59 случаев) и одном спорадическом случае «не удалось выявить связи со странами происхождения», согласно информации, содержащейся в новом обновлении по этим патогенам. В министерстве, возглавляемом Каролиной Дариас, отмечают, что четыре из этих вспышек были обнаружены в одном и том же муниципалитете, но не уточняют, в каком именно.

Клиническая больница Барселоны Hospital CLÍNIC

Бразильский штамм, родом из Манауса, известный также как P.1, аналогично распространяется по территории Испании. Широко распространенный в Умбрии (Италия), в Испании он уже вызвал 22 случая. «В одном спорадическом случае и трех вспышках (всего 15 случаев) не удалось установить эпидемиологическую связь с Бразилией. Один из случаев, включенных в одну из этих вспышек, — это случай вероятного повторного заражения», — пояснили в минздраве.

Однако это не единственные штаммы, которые распространены в Испании. Например, еще один бразильский штамм, известный как P2: у путешественников из Бразилии были обнаружены два спорадических случая, оба подтверждены секвенированием. Также произошла вспышка с тремя положительными случаями и одна вспышка в больнице с девятью случаями, все подтверждены и не имеют связей с Бразилией. Этот штамм, по всей видимости, происходит из Рио-де-Жанейро, и его мутации совместимы с уменьшением способности нейтрализации.

В Испании также присутствует штамм B.1.525, обнаруженный у инфицированных в Дании, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, США и Канаде, который связан с Нигерией. Этот патоген представляет мутации, совместимые со снижением способности нейтрализации, и в январе было зарегистрировано положительное секвенирование без эпидемиологических данных по этому случаю.

Что касается калифорнийского штамма P.1.429, то по нему было выявлено 25 случаев, шесть из которых были подтверждены генетическим секвенированием.

«Это три спорадических случая и три вспышки в одном и том же автономном сообществе, всего было зарегистрировано 22 случая», — сообщает министерство, в котором отмечается, что ни один из пациентов не указал историю поездок.

Палата реанимации Russian.news.cn

В отличие от предыдущих отчетов, последние данные минздрава подтверждают наличие угандийского штамма A.23.1. Это три положительных результата, обнаруженных в одном автономном сообществе, один из которых связан с другим несеквенированным случаем. Отмечается, что в нем представлены мутации, совместимые с увеличением передачи. Аналогичным образом был обнаружен случай португальского штамма C.16 без эпидемиологических данных, а также 18 случаев другого нового штамма в Испании, которые были секвенированы в четырех автономных сообществах. Этот штамм показывает, согласно отчёту, «значительное распространение в Чешской Республике и Словакии» и присутствует в других соседних странах. Для него характерна «возможная стремительная передача».

Издание отмечает, что в Испании уже зарегистрирован 21 случай заражения чешским и угандийским штаммами.