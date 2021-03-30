Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Цифровая картина, нарисованная роботом Софией, была продана на аукционе за $688 888. Об этом 30 марта сообщает NewAtlas.

Картина, созданная нейронной сетью робота, является цифровой обработкой изображения, нарисованного итальянским художником Андреа Боначето.

Отмечается, что анонимный покупатель под ником @Crypto888crypto вместе с приобретением получил MP4 ролик с блокчейн-подписью NFT, который является гарантией уникальности экземпляра. Ролик показывает процесс работы Sophia, а также финальный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, человекоподобного робота Софию разработали в гонконгской компании Hanson Robotics в 2015 году. Во время интервью в марте 2016 года София утвердительно ответила на вопрос о том, будет ли она уничтожать людей. Позже в телешоу София призналась в желании захватить мир, но добавила, что это лишь шутка.